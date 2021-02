Coupe d'Allemagne : Cologne éliminé malgré le but d'Emmanuel Dennis; Gladbach trop fort pour Orel Mangala et Stuttgart

Place aux dernières rencontres de DFB Pokal avec Cologne et Stuttgart.

Jahn Regensburg - Cologne

Cologne, sans Sebastiaan Bornauw mais avec Emmanuel Dennis titulaire, se déplaçait à Regensburg pour y défier la formation de Bundesliga 2. Les choses débutaient bien pour les Boucs qui ouvraient le score via Jakobs (4e), avant qu'Emmanuel Dennis (22e) ne double la mise pour son nouveau club. Mais le pensionnaire de Bundesliga se relâchait et Kennedy (35e) réduisait le score avant que George (43e) peu avant la pause égalisait. L'ancien Brugeois manquait l'occasion de qualifier son équipe sur penalty (78e), les deux formations poursuivaient donc lors des prolongations et allaient jusqu'aux tirs au but. Et à ce jeu, ce sont les joueurs de Jahn Regensburg qui ont été les plus forts. Les pensionnaires de Bundesliga 2 l'emportent 4-2 et accèdent au tour suivant. Cologne pourra désormais se concentrer sur la course contre la relégation.

Stuttgart - Borussia M'gladbach

Gros morceaux pour le VFB et Orel Mangala (titulaire) qui accueillaient le Borussia M'gladbach. Wamangituka (2e) ouvrait pourtant rapidement le score, mais Thuram égalisait sur le fil juste avant la pause. Après le repos, un autre Français se mettait en évidence : Plea (50e) buteur donnait l'avance aux visiteurs.