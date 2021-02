La petite pique bien cachée de Mourinho envers Lampard

On connait le "Special One", quand il faut se faire remarquer il est toujours en première ligne.

Licencié de son poste d’entraîneur de Chelsea et remplacé dans la foulée par Thomas Tuchel fin janvier, Frank Lampard n’a pas réussi à tenir deux saisons sur le banc londonien. Et surtout : le technicien anglais n’a remporté aucun titre. De quoi inspirer une petite pique au coach de Tottenham et ex-manager des Blues, José Mourinho.

Interrogé sur la "difficulté" d’entraîner Chelsea, le "Special One" s'est montré fidèle à lui-même : "Je ne pense pas que ce soit très difficile de coacher Chelsea. La preuve, j’ai été champion trois fois ici, Carlo Ancelotti l’a été et Antonio Conte également. Donc ce n’est pas difficile d’entraîner Chelsea, puisqu’on gagne des titres ici." Son ancien joueur appréciera.