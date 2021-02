Giorgio Chiellini se confie : "Le meilleur ennemi de ma carrière est Zlatan Ibrahimovic"

Coéquipier d'Ibrahimovic pendant une saison à la Juventus, Chiellini a vécu le départ du Suédois vers l'Inter Milan comme une trahison.

Un cran en dessous la saison dernière, Giorgio Chiellini vit une seconde jeunesse à la Juventus sous les ordres de son ancien coéquipier, Andrea Pirlo. À 37 ans, le défenseur central est plus proche de la fin que du début de sa carrière, lui qui n’a jamais évolué en dehors de la Serie A.

Dans les colonnes de So Foot, le champion du monde 2006 a confié qu'il avait eu l’occasion de rejoindre la Premier League mais il a préféré décliner l’offre d’Arsenal et de Wenger alors qu’il n’avait pas encore atteint la majorité. "Avec le recul, j'ai été idiot de refuser cette offre. J'avais 16 ans, je jouais en C, j'ai reçu une offre énorme. Je ne me sentais pas prêt. Si j’avais accepté, j’aurais eu l’impression de trahir Livourne", a souligné l'Italien qui a finalement pris la direction de la Juventus Turin en 2004 avec un prêt dans la foulée à la Fiorentina.

Après presque 600 matchs joués sous les couleurs de la Vielle Dame, Chiellini s’est imposé comme une légende du club et son association avec Bonucci n’est plus à décrire. Seize ans de fidélité qui lui ont donné l’amour du maillot et c’est cet amour qui l’a vu "détester" Ibrahimovic, parti à l’Inter Milan au moment de la relégation de la Juve en Serie B. "Je respecte beaucoup Zlatan, nous nous respectons les uns les autres. Nous étions coéquipiers, lors de ma première saison à la Juve. Je n'ai jamais eu peur de lui faire face, je n'ai jamais reculé devant lui. Il avait déjà une force physique extraordinaire. Après cela, il est devenu "l'ennemi absolu", quand il a rejoint l'Inter, puis un simple "adversaire" de Milan ou de l'équipe nationale. Le meilleur ennemi de ma carrière est Ibrahimovic, sans aucun doute", a conclu Giorgio Chiellini.