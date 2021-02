Nouvelle grosse tuile pour le Real: vers une opération pour Sergio Ramos

Le Real qui vit une saison délicate n'avait pas besoin de ça.

En plus de faire face aux ennuis récurrents d'Eden Hazard, Zinedine Zidane va probablement se passer des services de Sergio Ramos pour un petit temps. Selon les informations de Cadena Cope, le capitaine du Real va passer sur le billard pour soigner le ménisque de son genou gauche.

Si ça se confirme, le défenseur central espagnol manquera au moins six semaines de compétition et donc, entre autres, les huitièmes de finale de Ligue des Champions et le derby contre l'Atletico en Liga. Une tuile dont se serait bien passé Zinedine Zidane, qui n'a déjà que 17 joueurs à disposition pour le déplacement de ce samedi en Liga.