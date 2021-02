Serie A : l'Atalanta piétine à domicile

Deux rencontres étaient au programme de l'après-midi, comptant pour la 21e journée de Serie A.

Atalanta - Torino

Face au premier non relégable, l'Atalanta avait l'occasion de se relancer après sa défaite à la Lazio. Et le message était bien reçu par les hommes de Gasperini qui menaient 3-0 grâce à Iličić (14e), Gosens (19e) et Muriel (21e). Mais juste avant le repos, la rencontre changeait totalement de cap. Andrea Belotti en deux temps, transformait un penalty pour relancer le Toro (42e) avant que Bremer ne réduise le score dans les arrêts de jeu. Après le repos, l'Atalanta reprenait les choses en main sans toutefois parvenir à trouver la faille. Finalement, Bonazzoli (84e) égalisait en fin de recontre, offrant un point précieux au Torino de Vojvoda (resté sur le banc toute la rencontre).

Sassuolo - Spezia

Un peu plus tôt, Francesco Caputo (25e) ouvrait le score pour Sassuolo avant que Martin Erlic (39e) n'égalise. Après le repos, Emmanuel Quartsin Gyasi (78e) offrait finalement une victoire précieuse à Spezia qui peut prendre ses distances avec la zone rouge. Sassuolo reste huitième.