Budapest accueillera aussi City en huitième de finale de Ligue des Champions

L'Allemagne et la Norvège ont notamment durci le ton pour lutter contre le coronavirus et les règles en vigueur dans ces deux pays ne sont pas tout à fait en adéquation avec l'organisation des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et des seizièmes de l'Europa League.

L'UEFA a toutefois pris ses dispositions: le huitième de C1 aller entre le Borussia Mönchengladbach et Manchester City aura lieu à Budapest (comme celui qui opposera Leipzig à Liverpool), tandis que le seizième de C3 entre Molde et Hoffenheim se jouera à Villarreal.

UEFA have released the following statement regarding our #UCL last 16 first leg tie against Borussia Monchengladbach.



