Deux joueurs de l'Inter Milan définitivement vendus

Les Nerazzurri vont recevoir quelques millions d'euros pour les deux Italiens.

Prêtés respectivement à la Sampdoria et au Napoli, Antonio Candreva (33 ans) et Matteo Politano (27 ans) ne sont plus des joueurs de l'Inter Milan, comme le soulignent Sport Mediaset. En effet, les deux clubs transalpins ont levé les options d'achat des deux joueurs nerazzurri.

Le club lombard va donc recevoir 2,5 millions d'euros pour Antonio Candreva et 19 millions d'euros pour Matteo Politano.