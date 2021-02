Atlético Madrid - Chelsea délocalisé à son tour : trois 8es de C1 déjà déplacés

Après RB Leipzig - Liverpool et Borussia Mönchengladbach - Manchester City, qui ont tous deux été déplacés à Budapest (Hongrie) suite aux restrictions d'accès à l'Allemagne, c'est au tour du 8e de finale entre l'Atlético Madrid et Chelsea d'être relocalisé, cette fois à Bucarest (Roumanie). La date du match (23 février) reste inchangée, tout comme l'heure du coup d'envoi (21h).

En Europa League, le duel entre Molde et Hoffenheim a également été déplacé à Villarreal en raison des restrictions d'accès à la Norvège.

