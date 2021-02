Jean-Michel Aulas annonce la création d'un trophée Gérard Houllier

En marge du match de Coupe de France contre l'AC Ajaccio, le président de l'Olympique Lyonnais a tenu à rendre hommage à Gérard Houllier, décédé en décembre dernier.

Au micro d'Eurosport, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a donc confié quelques informations sur les initiatives prises pour rendre hommage à la mémoire de Gérard Houllier. "On est en train de préparer ici tout ce qui pourra « mémoriser » cet homme. (…) On pense, d'une part, pouvoir donner le nom du camp d'entraînement à Gérard Houllier, et puis nous aurons un mémorial qui sera sur la plateforme, de manière à se souvenir que ce grand homme nous a fait gagner beaucoup de choses et apporter beaucoup de conseils", a lâché le président de l'OL.

"On organisera avec Liverpool un match, un trophée. Nous sommes en train de formaliser tout cet événement. On aura la possibilité de réaliser ce trophée contre Liverpool et de faire en sorte qu'on se souvienne que Gérard a été formidable à Lyon mais aussi à Liverpool et à Paris, ce qui dénote sa très grande compétence", a conclu JMA.