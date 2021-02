🎥 FA Cup : Abraham sauve Chelsea, fin de parcours pour les Wolves de Dendoncker

Décisif dans les deux surfaces, Tammy Abraham (à droite) a permis à Chelsea de se qualifier pour les quarts de finale de la FA Cup. À l'inverse, Leander Dendoncker ne verra pas la suite de la compétition avec Wolverhampton.

Chelsea et Southampton continuent, Barsnley et Wolverhampton s'arrêtent là. Ce jeudi, les deux premières formations ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre, tandis que les deux autres sont restées à quai. Retour sur les derniers résultats du 5ème tour de FA Cup.

Barnsley - Chelsea : les Blues font le job

Face à une formation a priori inférieure (Barnsley évolue en Premier League), le club Londonien a rempli sa mission. Toutefois, les Pensioners n'ont pas briller et se sont imposés sur la plus petite des marges. Buteur en seconde période (64ème) et auteur d'un sauvetage décisif sur sa ligne, Tammy Abraham a offert la qualification à son équipe. Score final : 0-1 pour Chelsea.

ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ | Tammy Abraham débloque le match après 64 minutes de jeu ! 💥#BARCHE #FACup pic.twitter.com/Cxb2QZufVf — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 11, 2021

Wolverhampton - Southampton : les Saints passent au tour suivant

À domicile, les joueurs de Nuno Espírito Santo n'ont pas fait le poids face à ceux de Ralph Hasenhüttl. Du côté de la formation rouge et blanche, Danny Ings a ouvert le score (50ème), avant que Stuart Armstrong ne brisent les espoirs de ses adversaires en fin de match (90ème). Titulaire dans l'entre-jeu des Wolves, Leander Dendoncker n'a pu empêcher la défaite de son équipe. Score final : 0-2 pour Southampton.