Standard - Antwerp, le bal des absents

Ce sera le choc de ce week-end, mais quatre joueurs ne le disputeront pas.

L'Antwerp a été éliminé de la Croky Cup alors que le Standard est revenu de Courtrai avec sa qualification en poche. Avant de penser à la suite de cette compétition, les Rouches recevront l'Antwerp ce week-end.

Pour ce duel, Arnaud Bodart serait toujours blessé d'après Sud Presse, Laurent Henkinet enchainerait donc avec un match de championnat après sa bonne prestation dans le froid cette semaine.

Du côté de l'Antwerp, Avenatti ne pourra pas non plus disputer cette rencontre car il appartient toujours au Standard. Dieumerci Mbokani est toujours blessé et la rencontre vient un peu tôt, et c'est aussi pareil pour Faris Haroun.

Les deux équipes voudront l'emporter: l'Antwerp pour rester dans la course à la deuxième place avec Genk, le Standard pour encore espérer le top 4.