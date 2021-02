🎥 Axel Witsel va entamer le plus gros de sa rééducation : "Le vrai travail va bientôt commencer"

Le Diable Rouge continue son combat contre la montre pour participer à l'Euro en juin prochain avec l'équipe nationale.

Alors que l'Euro approche à grands pas, Axel Witsel continue doucement sa rééducation et espère revenir en grande forme. Sur Twitter, le Diable Rouge s'est affiché en train de jongler avec un ballon. Une vidéo publiée avec le sourire et qui laisse de l'espoir.

Le Diable Rouge a accordé une interview à la chaîne du club sur Facebook : "Je m'entraîne tous les jours, du lundi au samedi. J'ai un jour de repos le dimanche. Ca représente plus ou moins deux heures. On commence avec des étirements au niveau du pied pour que je retrouve un peu de flexibilité à cet endroit. Ensuite, je travaille tout ce que je peux pour l'instant. J'entraîne donc mes jambes et le haut de mon corps. Je ne fais pas beaucoup de cardio pour l'instant parce que j'ai encore cette attelle au pied mais je vais bientôt l'enlever. Après cela, le vrai travail pourra commencer"