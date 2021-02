🎥 Le plus beau récital européen de la carrière de Jan Vertonghen

Jan Vertonghen n'a sans doute pas oublié la soirée du 13 février 2019, au cours de laquelle il avait brillé comme jamais sur la plus grande scène européenne.

Il y a tout juste deux ans, Jan Vertonghen connaissait sans doute la soirée la plus folle de sa carrière londonienne. À Wembley, les Spurs recevaient le Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions et ils allaient infliger une sévère claque au club de la Ruhr (3-0).

Un but, un assist, joueur de la semaine

Avec un Jan Vertonghen en état de grâce. Aligné sur le flanc gauche par Mauricio Pochettino, le Diable Rouge avait offert le but d'ouverture à Heung-Min Son avant de doubler la mise dans le dernier quart d'heure. A ce jour, le seul but et le seul assist du défenseur belge en phase finale de Ligue des Champions.

Mémorable à plus d'un titre dont pour Jan Vertonghen, qui était élu 'Joueur de la semaine' quelques heures plus tard et qui allait pousser l'aventure jusqu'en finale avec les Spurs, finalement battus par Liverpool sur la pelouse du Wanda Metropolitano, le 1er juin 2019.