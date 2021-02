L'Atletico poursuit (difficilement) sa marche en avant

Les hommes de Diego Simeone survolent la Liga, même si ce samedi rien n'a été simple sur la pelouse de Grenade.

Se déplacer à Grenade n'est jamais simple, surtout cette saisons car les Andalous sont dans la première partie de tableau. Avec Carrasco titulaire, les hommes de Diego Simeone ont dû attendre la seconde période pour faire la différence.

C'est Marcos Llorente qui ouvre le score à l'heure de jeu (62', 0-1) et quand on connait la capacité de gestion d'un match de l'Atletico, on se dit que la rencontre est terminée. Pourtant, les locaux égalisent sur un corner mal dégagé et via Yangel Herrera (66', 1-1).

Un petit coup de chance va aider le leader de la Liga. Angel Correa veut centrer, mais son ballon est dévié par un défenseur, le cuir surpasse le gardien de Grenade (74', 1-2). Diego Simeone est soulagé, c'est la 17ème victoire en 21 rencontres pour les Colchoneros qui possèdent 8 points d'avance sur le Real avec un match en moins.