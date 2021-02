Kylian Mbappé conscient que le plus dur reste à faire face au Barça : "Ce mardi soir, on n'a rien gagné"

La star du PSG a mis son club sur orbite face au FC Barcelone en Ligue des champions mardi soir.

Le PSG a collé une correction au FC Barcelone lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens ont pu compter sur un Kylian Mbappé des grands soirs pour prendre une option sur le match retour avec un triplé qui met tout le monde d'accord.

Cependant, le jeune international français veut garder les pieds sur terre : "On est très content. C’était un match très important, on voulait le gagner et on l’a fait avec la manière. Maintenant, place au championnat. On n'a pas de marge, on n'est pas leader. Et, ce mardi soir, on n’a rien gagné ».

Mbappé a également rappelé son amour son le PSG, alors qu'une prolongation de contrat est en train d'être discutée : "C’est un maillot qui me tient à cœur. Je vais peut-être encore louper des matches, mais je ne vais jamais me cacher. Et ce soir, le travail acharné a payé".