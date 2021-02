Rik De Mil, de Bruges NXT à l'Europa League: "On m'a prévenu par téléphone"

Habitué à la D1B et aux U21 du Club de Bruges, Rik De Mil se retrouve d'un coup sous le feu des projecteurs.

Philippe Clement et son staff ont appris cette semaine la mauvaise nouvelle: le Club est à nouveau frappé par une vague de tests positifs au Coronavirus....et cette fois, en plus des joueurs, c'est le staff dans son ensemble qui est touché.

Du coup, le coach des champions en titre ne sera pas sur le banc frigorifié de Kiev, et à sa place nous pourrons voir un visage que les suiveurs de la D1B connaissent très bien: celui de Rik De Mil.

"J'ai en effet reçu un coup de telephone", déclare De Mil. "On m'a dit qu'il y avait des cas positifs et que du coup je devrais prendre l'équipe en main à Kiev. Nerveux? Non, j'ai très bien dormi et je me sens bien. Je suis là pour travailler dans la continuité du coach et tout faire pour gagner le match, avec nos valeurs et nos qualités."

Une rencontre d'Europa League comme baptême du feu, c'est tout de même assez inhabituel.