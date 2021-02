Thierry Henry approché par un club anglais

Thierry Henry de retour en Angleterre, neuf ans après avoir quitté Arsenal? Pas impossible, même si le Français est toujours en poste en MLS.

Voilà un an et demi que Thierry Henry a pris place sur le banc de l'Impact Montreal, et son aventure pourrait prendre fin dans les jours ou les semaines qui viennent. Sky Sports et The Mirror annoncent en effet l'intérêt de Bournemouth pour l'ancien buteur des Gunners et de l'équipe de France.

Bournemouth, qui occupe la sixième place de Championship et espère remonter en Premier League à l'issue de la saison, a remercié Jason Tindall début février. Deux semaines plus tard, les Cherries sont toujours à la recherche de son successeur qui pourrait donc être Thierry Henry.

Ancien T3 de Roberto Martinez chez les Diables Rouges, le Français avait entamé sa carrière de T1 à Monaco où il n'est resté que six mois. Il avait rejoint l'Impact Montreal en novembre 2019, dix mois après avoir été remercié par l'ASM.