Vercauteren avant le match face aux Rangers: "J'espère que tous les supporters de l'Antwerp et la Belgique seront derrière nous"

L'entraîneur de l'Antwerp aborde avec lucidité le 16e de finale aller de l'Europa League contre les Rangers.

Les statistiques des Rangers sont impressionnantes cette saison. En 40 matchs, les Écossais n'ont perdu qu'une seule fois et, dans le championnat, ils devancent de 18 points leur plus grand rival, le Celtic. "Tout d'abord, nous attendons tous avec impatience les joutes européennes. C'est important non seulement pour l'Antwerp, mais aussi pour le football belge dans son ensemble. De nombreux clubs belges ont l'ambition d'évoluer sur en Europa League. C'est donc un beau défi. J'espère que nous serons soutenus non seulement par les supporters de l'Antwerp mais aussi par tous les amateurs de football en Belgique. Ce sera un beau défi contre les Rangers", a lâché Frank Vercauteren en conférence de presse.

"Nous savons ce qui nous attend. Nous devons être forts dans l'ensemble, tant en attaque qu'en défense. Nous devons être présents dans tous les domaines. Si vous ne l'êtes pas, ça se paiera cash à ce niveau. Nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble. Nous sommes conscients de la difficulté du match de demain. Nous savons que ce sera très dur, mais nous devons bien débuter la rencontre", a conclu le T1 du matricule 1.