Jackson Martinez en veut toujours à l'Atlético Madrid

Le Colombien avait rejoint les Colchoneros durant l'été 2015 en provenance du FC Porto.

Considéré comme un flop à l’Atletico Madrid qui l’avait recruté contre un chèque de 35 millions d'euros, Jackson Martinez a vidé son sac et lourdement chargé le staff médical du club madrilène. "Je me blesse à la cheville face au Chili en 2015, c’est là que tout a commencé. Quelques semaines plus tard je signe à l’Atlético. Je me blesse alors cinq fois au même endroit. Au club, on me dit que c’est une entorse mais je connais mon corps et je sais que c’est plus grave", a confié l’ancien attaquant lors d’un entretien accordé à Win Sports TV.

"J’ai écouté les médecins de l’Atlético et je n’aurai jamais dû. Les gens pensent que mon passage là-bas était raté, mais je vous assure que cette blessure et son traitement ont totalement gâché ma fin de carrière. Je n’arrivais même plus à marcher", a souligné le jeune retraité qui aura connu une fin de carrière décevante avec Guangzhou Evergrande en Chine et son retour en Liga NOS du côté de Portimonense.