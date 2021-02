Énormément de désistements chez les supporters de l'Olympique de Marseille

De nombreux fans de l'OM ont arrêté de suivre le club phocéen sur ses réseaux sociaux.

La rupture entre la direction de l'Olympique de Marseille et les supporters du club semble avoir été actée depuis l'annonce du projet AgoraOM. En effet, le président, phocéen, Jacques-Henri Eyraud, et son directeur-général, Hugues Ouvrard, souhaitent lancer une grande concertation sur la façon de bien soutenir l'OM tout en menaçant les clubs de supporters, présents au stade, de rompre la convention qui les lie à la suite de l'intrusion au centre d'entraînement, La Commanderie, le 30 janvier dernier.

Les réactions des fans marseillais ne se sont pas faites attendre puisque le nombre de followers du compte officiel de l'OM, sur Twitter, a déjà chuté de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés en l'espace de 24 heures.

De plus, beaucoup de clubs de supporters disséminés à travers le monde, et affiliés au programme OMNation, envisagent de partir. Le club basé à Tunis a d'ores et déjà annoncé sa décision de reprendre sa liberté.