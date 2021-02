Quelles ambitions pour les Buffalos en Pro League? "Match par match"

Après une large victoire contre Mouscron, la Gantoise s'attaque à l'une des équipes en forme du championnat vendredi soir. Avec un beau coup à jouer?

Drôle de saison pour les Buffalos qui avaient loupé leur départ et qui, malgré leur succès de lundi dernier, n'occupent que la douzième place du classement en Pro League. Mais la densité est telle qu'en cas de victoire à Malines, La Gantoise rejoindra le Kavé à la huitième place.

Ce sera donc une rencontre importante, "contre une équipe en très grande forme". Avec quels objectifs pour les Buffalos? "Je ne veux pas trop regarder le classement", explique Roman Yaremchuk. "Nous voulons prendre match par match et on verra bien où ça nous mène", ajoute-t-il.

Mais l'Ukrainien et ses équipiers ont bien l'intention de finir la phase classique en boulet de canon. Et avec seulement six unités de retard sur le top 4, on aurait tort d'enterrer l'équipe de Hein Vanhaezebrouck dans la course aux playoffs 1.