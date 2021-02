🎥 Le joueur de la semaine en Europa League

Gareth Bale, Munas Dabbur et Bruno Petković, les trois autres nominés, n'avaient sans doute aucune chance. Sans surprise, c'est Bruno Fernandes qui a été élu Joueur de la semaine en Europa League.

Sans surprise, parce que le milieu offensif de Manchester United a sorti un nouveau récital, jeudi soir, contre la Real Sociedad. Double buteur, Bruno Fernandes a guidé les Red Devils vers une qualification quasiment assurée et il en profite pour faire grimper son total à 21 buts depuis le début de la saison...

⚜ Two goals

👏 Player of the Week winner



🔮 A top performance from Bruno Fernandes đŸ”„@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/RqKbVHsb26