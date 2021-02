Karim Belhocine "On espérait mieux, mais on doit retenir le caractère"

Dans la course aux playoffs, Charleroi a perdu deux points contre Waasland-Beveren. Mais dans les faits Charleroi a aussi arraché un point sur la pelouse du Freethiel et c'est forcément ce que veut retenir le coach du Sporting.

Le Sporting avait pourtant débuté ce match important avec des intentions. "On était bons dans tous les domaines durant la première demi-heure, mais malheureusement on n'a pas su concrétiser et en fin de première période, Waasland-Beveren a commencé à nous poser des problèmes. Ce qui n'est peut-être pas étranger à la blessure de Ryota Morioka, qui souffrait du genou durant les 10-12 dernières minutes du premier acte", explique le coach du Sporting.

"Se servir des bonnes choses"

En seconde période, le match était plus équilibré. "Les deux équipes ont eu leurs temps forts... et leurs temps faibles. Ils ont eu des opportunités, c'est vrai. Mais nous aussi, on a deux grosses occasions, dont une juste avant le corner qui amène leur but."

Et c'est donc Waasland-Beveren qui a ouvert le score. Mais les Zèbres ont eu le mérite de ne pas renoncer. Et c'est ce que Karim Belhocine souhaite mettre en avant. "On espérait mieux en venant ici et on peut se dire qu'on a perdu des points qui nous auraient permis de nous rapprocher des équipes de tête. Mais, d'un autre côté, on s'est battu jusqu'au bout, on a montré du caractère et on est revenu. Il faut se servir des bonnes choses qu'on a montrées pour avancer", insiste-t-il.