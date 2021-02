Premier League : Manchester United tient la cadence face à Newcastle

Manchester United garde le rythme. Ce dimanche, les Red Devils n'ont pas faibli face à Newcastle, et continuent de croire au titre.

Manchester United ne craque pas. Après la victoire de Leicester et de Manchester City plus tôt dans la journée, les Red Devils devaient l'emporter à Old Traffiord pour rester à hauteur de leurs concurrents. C'est chose faite. Le club mancunien a pris les trois points face à Newcastle dans le cadre de la 25ème journée de Premier League.

Marcus Rashford, Daniel James et Bruno Fernandes (sur penalty) ont trouvé le chemin des filets pour le club à la tunique rouge. En face, seul Allan Saint-Maximin a marqué pour les Magpies. Score final : 3-1 pour Manchester United. À noter que cette rencontre a été marquée par les débuts chez les professionnels du très jeune Shola Shoretire, né en février 2004 (17 ans).

Au classement, Manchester United reprend la deuxième place à Leicester, vainqueur d'Aston Villa dans l'après-midi. Les deux équipes sont à égalité de points (49) mais les hommes d'Ole Gunnar Solkjaer possèdent un goal-average (différence entre buts marqués et encaissés) supérieur à celui des Foxes. Devant, Manchester City est seul en tête, avec 59 unités au compteur.