📷 Quand Christine Boutin confond Gabriel Jesus et Jésus

Un tweet qui va devenir un classique.

Un échange surprenant qui aura fait le bonheur de la Twittosphère ce lundi. Christine Boutin, l’ancienne ministre du logement de Nicolas Sarkozy (2007-2009) et pasionaria de la droite conservatrice et catholique a dégainé son téléphone un peu trop vite sur Twitter et n'a pas cherché à se poser de question.

On peut arrêter la journée sur ça. pic.twitter.com/NJUHXsaHeX — Scipion (@Scipionista) February 22, 2021