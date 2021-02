Odilon Kossounou a des prétendants en Angleterre également

Odilon Kossounou est l'étoile montante du FC Bruges en défense, mais combien de temps restera-t-il au Jan Breydel ?

Ce week-end, l'intérêt de l'AC Milan pour le solide défenseur ivoiren du Club de Bruges, Odilon Kossounou (20 ans), était révélé par la presse italienne. Mais sans surprise, Kossounou intéresse plus d'un club : cette fois, c'est en Angleterre que son nom est cité. D'après The Sun, l'Ivoirien serait sur les tablettes d'Arsenal et aurait lui-même pris ses renseignements auprès de ses compatriotes Gervinho et Emmanuel Eboué.

Kossounou est sous contrat jusqu'en juin 2024 au Club de Bruges et a disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues. Son explosion aura été rapide, le joueur ayant rejoint Bruges en 2019 en provenance d'Hammarby.