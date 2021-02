Ce joueur français ne garde pas un bon souvenir du FC Barcelone: "Ils m'ont tué"

Les joueurs français et le FC Barcelone, ce n'est pas une histoire d'amour.

Désormais à la retraite, Jérémy Mathieu a disputé trois saisons au FC Barcelone entre 2014 et 2017. Dans un entretien accordé à RAC1, l'ancien défenseur français est revenu sur ses souvenirs mitigés au sein du club catalan.

"Jouer pour le Barça était la meilleure chose que j'ai faite dans ma carrière, avec Iniesta, Messi, Xavi. J'ai beaucoup joué, a d'abord souligné l'ex-joueur du Sporting, qui regrette le manque de communication dans le vestiaire barcelonais. Au Barça, il y avait Xavi ou Cesc (Fabregas) qui vous parlaient après une erreur pour vous dire que ça allait passer, que vous feriez mieux la prochaine fois et des choses comme ça. Ils vous parlaient positivement. Mais c'est vrai que ça manque un peu dans le vestiaire du Barça, il faut apprendre que ça marche comme ça, qu'on est un peu seul, mais rien ne se passe, il faut s'entraîner plus que quiconque et c'est tout."

"La dernière année s'est mal passée, j'avais le sentiment qu'à cause de moi on avait perdu à Turin , ils m'avaient tué, même si je sais que le football se joue à onze. Mais je suis fort dans la tête, rien ne s'est passé et je suis allé profiter du Sporting. Au Sporting, ils venaient me parler quand quelque chose se passait, mais au Barça rien du tout. J'avais besoin d'un peu d'affection. Par exemple, lorsque vous faites une grave erreur, personne ne vous parle le lendemain, pas une phrase. Luis Enrique, non plus", a regretté l'ancien Blaugrana.