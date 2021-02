La statistique record de Christian Benteke en Premier League !

Christian Benteke a débuté sur le banc pour les Eagles, qui menaient au jeu via Mateta dès la 28e minute. L'égalisation de Veltman à la 55e a cependant convaincu Roy Hogdson de pousser pour aller chercher une victoire importante dans la course au maintien, et Benteke a pu monter au jeu ... avec succès, inscrivant le but de la victoire à la 95e minute de jeu.

Offrir les trois points à son équipe dans les arrêts de jeu, c'est décidément une spécialité de Christian Benteke, qui inscrivait là son 4e but décisif après le temps réglementaire, soit le record en Premier League, à égalité avec Steven Gerrard, Papiss Cissé, Ian Wright ou encore Sadio Mané.

4 - Christian Benteke's strike last night was his fourth winning goal in the 90th minute or later in the Premier League - no player has scored more in the competition's history. Fantastic. pic.twitter.com/EG6NKdK1zn