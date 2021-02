Manchester City et Pep Guardiola, dans l'ombre de Messi

La Ligue des Champions, Pep Guardiola l'a déjà remportée. Mais un certain Lionel Messi était dans son équipe et c'est souvent ce que l'on reproche à Pep...

S'il y a bien une équipe en forme en ce moment, c'est Manchester City. En effet, le club mancunien est dans une forme incroyable avec 18 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Leader de Premier League avec 10 points d’avance sur United, City est également en finale de la Carabao Cup, en quarts de la FA Cup et donc en 8es de la Ligue des champions.

Les semaines qui arrivent s’annoncent chargées, mais aussi passionnantes pour la bande à Guardiola. Le technicien catalan Pep Guardiola se réjouit de pouvoir de nouveau compter sur Kevin De Bruyne et Sergio Agüero qui ont récemment fait leur retour. Exceptionnel depuis le début de saison, Raheem Sterling a offert la victoire à sa formation sur la pelouse de l’Emirates face à Arsenal (0-1).

À l’orée de se déplacer à Budapest (match délocalisé à la suite des réglementations sanitaires en vigueur en Allemagne), City veut enchaîner avec une 19ème rencontre sans défaite, ce qui pourrait lancer le club vers son objectif rêvé: remporter la Ligue des Champions.

Au-delà du rêve du club, Pep Guardiola a encore et toujours cette volonté de remporter la Coupe aux grandes oreilles.... sans Lionel Messi. Il n'y est pas arrivé au Bayern, et pour le moment pas avec Manchester City. C'est peut-être sa dernière occasion de réaliser cela, car rien ne dit qu'il sera encore sur le banc la saison prochaine. Rien ne dit non plus que Lionel Messi ne sera pas un Citizen.