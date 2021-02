Europa League : ça passe pour Saelemaekers et Milan; l'aventure s'arrête pour Tielemans, Castagne, Januzaj et Wanderson

On jouait les dernières rencontres retour de ces 1/16e de finales de la Ligue Europa.

Leicester City - Slavia Prague

Youri Tielemans (titulaire) et Timothy Castagne (monté à l'heure de jeu) ont été surpris par le Slavia Prague à domicile. Après le 0-0 de l'aller, les Foxes encaissaient un premier but après la pause des oeuvres de Provod (49e) avant que Sima (79e) ne double la mise en fin de match. Leicester quitte prématurement l'Europe.

Manchester United - Real Sociedad

Sèchement battue à l'aller (0-4), la Real Sociedad et Adnan Januzaj (titulaire) ne sont pas parvenus à inverser la tendance. Oyarzabal manquait un penalty en début de rencontre (13e) qui aurait pu lancer les Basques. La rencontre s'est finalement soldée sur un nul vierge.

Milan - Crvena Zvezda (Etoile Rouge)

Kessié (9e) ouvrait le score sur penalty avant que Ben Nabouhane (24e) n'égalise pour les Serbes. Saelemaekers monté au jeu à la 66e et participait à la qualification étriquée des Rossoneri, suite au nul 2-2 du match aller.

Roma - Sporting Braga

Džeko (23e) et Perez (74e) permettaient à la Roma de filer vers la qualification pour le tour suivant. Un auto-goal de Cristante (87e) relançait Braga mais Mayoral dans les arrêts de jeu mettait fin à tout espoir portuguais.

Bayer Leverkusen - Young Boys Berne

Battu 4-3 à l'aller, le Bayer Leverkusen n'est pas parvenu à surmonter le mur suisse. Le but de Siebatcheu (47e) enfonçait les Allemands un peu plus et permet aux Young Boys de poursuivre leur campagne.

PSV - Olympiakos

Le PSV s'en remettait à Zahavi pour revenir dans le coup suite à la défaite 4-2 de l'aller. Le doublé de l'israélien (23e et 44e) pensait qualifier le club d'Eindhoven, mais c'était sans compter sur Koka (88e). L'Egyptien plantait un but crucial qui qualifie le club du Pirée.

Dinamo Zagreb - Krasnodar

Un but d'Oršić (31e) permet aux Croates de poursuivre le parcours européen du Dinamo face à Krasnodar, où le Belge Wanderson était titulaire.