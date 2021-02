Officiel: l'ancien Gunner Yaya Sanogo retrouve de l'embauche

Le Français était libre depuis plus de sept mois.

Un ouf de soulagement, certainement, pour Yaya Sanogo. Sans club depuis la fin de son aventure toulousaine, le 1er juillet dernier, l'ancien international espoir français a retrouvé un club: il s'est engagé avec Huddersfield, où il évoluera au moins jusqu'à la fin de saison.

Formé à Auxerre, l'attaquant de 28 ans connaît bien l'Angleterre, puisqu'il a notamment joué pour Arsenal, Crystal Palace et Charlton par le passé. Et c'est donc en Championship qu'il tentera de se relancer, après près d'un an sans jouer: son dernier match officiel, Yaya Sanogo l'avait disputé avec Toulouse le 7 mars 2020.