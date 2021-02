D1B : le RWDM enchaîne face à Bruges NXT

Bruges NXT et le RWDM ouvraient la 21e journée de D1B au Daknam.

Après son 3/9, le RWDM se déplaçait chez la lanterne rouge avec pour objectif de rebondir sur sa belle victoire contre Westerlo et quitter le bas de classement.

Pourtant, après 40 minutes sans buts, Aelterman ouvrait le score en faveur des jeunes Brugeois.

Après la pause, les Bruxellois relançaient la partie sans tarder via Claes (48e) bien servi pas Rommens. Rocha Miramar (53e) mettait le RWDM aux commandes peu après ce but et inversait le cours de la rencontre.

En fin de match, Glenn Claes (72e) à nouveau sur un service de Rommens, inscrivait un doublé et mettait les siens aux abris. Au classement, Bruges NXT reste lanterne rouge bloqué à 7 points, le RWDM revient au niveau de Deinze.