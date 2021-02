La tuile pour le Standard de Liège avant le Clasico : Nicolas Raskin out, Joao Klauss incertain

Choc au programme ce dimanche après-midi (13h30) avec le fameux Clasico entre le Standard de Liège et le Sporting d'Anderlecht.

Déjà absent le week-end passé, Nicolas Raskin ne s’est pas entraîné cette semaine alors que le match contre Anderlecht approche. Toujours gêné par des douleurs au niveau du pied qui l’avaient empêché de prendre part au match à Zulte Waregem, le box to box liégeois ne sera pas présent pour jouer contre les Mauves.

"Il ne s'est pas encore entraîné et je ne vais pas cacher qu'il ne sera pas là dimanche. Il a déjà joué avec des infiltrations quelques fois et je veux lui laisser le temps de revenir et d'éviter ainsi des rechutes. Joao Klauss est quant à lui incertain à cause d'une surcharge de fatigue, nous verrons demain s'il est apte pour le Clasico. Collins Fai est revenu dans le goupe. Sinon, tout le groupe est au complet", a confié Mbaye Leye en conférence de presse.