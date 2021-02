Ferdy Druijf mécontent de son temps de jeu au KV Malines

Prêté cet hiver à Malines, l'attaquant néerlandais Ferdy Druijf n'est pas encore parvenu à avoir un réel impact chez les Sang & Or.

Ferdy Druijf (23 ans) est arrivé cet hiver, prêté par l'AZ Alkmaar, avec un objectif clair : obtenir un maximum de temps de jeu et se montrer en Pro League. Mais l'attaquant néerlandais est actuellement réserviste, ce qui ne lui plaît pas forcément, même s'il a déjà pu marquer dans ce rôle de supersub, face au Beerschot. "J'avais espéré plus de temps de jeu, c'est ce que le club m'avait promis lors des négociations", reconnaît-il dans Voetbalzone.

Mais le Néerlandais n'abandonne pas. "Jusqu'à présent, j'ai peu de temps de jeu, mais je veux être important pour l'équipe, et je veux l'aider pour aller chercher les PO1". Malines dispose d'une option d'achat pour Druijf, qui a l'air décidé à convaincre les Sang & Or de ses qualités. En plus de son but en championnat, le transfuge de l'AZ a également trouvé le chemin des filets en Coupe.