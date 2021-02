Marc Brys lance le choc face à l'Antwerp : "Nous affronterons une équipe physiquement forte"

En conférence de presse, Marc Brys a analysé les forces de l'Antwerp avant le duel de demain entre OHL et le Great Old.

J-1 moins avant le choc entre OHL et l'Antwerp. Demain soir, le club de Louvain recevra le Great Old dans le cadre de la 29ème journée de Pro League. Présent en conférence de presse ce dimanche, Marc Brys s'attend a un vrai combat physique face au matricule 1.

L'entraîneur des Coalisés a souligné le gabarit imposant des joueurs de l'Antwerp. "Lundi, nous affronterons une équipe physiquement forte. L'aspect physique est un facteur important dans le football d'aujourd'hui. Les Anversois sont assez impressionnants sur ce point. Il suffit de regarder la taille et le poids de tous ces durs à cuire d'Anvers. Il y a aussi beaucoup de qualité dans le groupe, bien sûr, et il y a aussi beaucoup de joueurs expérimentés. Et je n'ai même pas parlé des joueurs qui peuvent décider d'un match avec leurs qualités spécifiques."

Het team van Vercauteren zal zeker iets willen rechtzetten na het 5-2 verlies in Glasgow. Gelukkig keert bij OHL Malinov terug uit schorsing om maandag mee te bikkelen. 💪



La rencontre sera déterminante pour les deux équipes, à la lutte dans la course aux playoffs. En effet, l'Antwerp souhaite conforter sa deuxième place derrière le Club Bruges, tandis qu'OHL espère l'emporter pour confirmer sa place dans le Top 8, synonyme de participation aux playoffs 2. Coup d'envoi demain à 20h45.