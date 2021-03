🎥 Un autobut pour Dendoncker, une 21e victoire de rang pour De Bruyne et City

Rien n'arrête Manchester City. Pas même des Wolves accrocheurs qui auront fait douter City jusqu'au bout.

Manchester City avait souffert pour valider sa 20e victoire consécutive, contre West Ham, samedi soir. Le scénario s'est répété, mardi soir, en ouverture de la 27e journée de championnat. Et pourtant, City avait rapidement ouvert la marque.

Après un quart d'heure de jeu, Riyad Mahrez provoquait l'autobut de Leander Dendoncker et on pensait City parti vers un récital. Mais les Cityzens n'ont jamais réussi à se donner de l'air. La faute, entre autre, à un but d'Aymeric Laporte annulé juste avant la pause et à Rui Patricio qui, en début de seconde période, sortait deux superbes parades devant Kevin De Bruyne et Mahrez.

21 victoires de rang et 15 points d'avance

Et les Wolves ont profité du manque d'efficacité adverse pour revenir dans la rencontre: d'une tête plongeante et sur la première occasion des visiteurs, Conor Coady égalisait à 30 minutes du terme.

Insuffisant toutefois pour mettre en échec les Sky Blues, qui ont terminé la rencontre en trombe: un doublé de Gabriel Jesus et un but Riyad Mahrez en dix minutes permettent à City de valider sa 21e victoire consécutive (4-1). Les hommes de Pep Guardiola creusent encore l'écart: provisoirement 15 points d'avance pour le leader sur son premier poursuivant: Manchester United, qui se déplace à Crystal Palace mercredi.