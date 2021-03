Un pas de plus dans l'histoire du Real pour Toni Kroos

Arrivé dans la capitale espagnole en 2014, Toni Kroos a vite fait son trou à Madrid et il s'est imposé comme un pion majeur dans la quête de trophées des Merengue, en profitant pour remporter, notamment, trois Ligues des Champions, quatre Coupes du monde des Clubs et deux titres de champion d'Espagne.

Lundi, en jouant contre la Real Sociedad, le milieu allemand a ajouté une ligne à son CV madrilène. Il a dépassé Uli Stielike pour devenir le joueur allemand avec le plus d'apparitions sous le maillot du Real. Au total, Toni Kroos a disputé 309 rencontres avec le Real (pour 21 buts et 75 assists).

🇩🇪🥇 @ToniKroos becomes the German player with most @realmadrid appearances!

3⃣0⃣9⃣ matches#RealFootball pic.twitter.com/fulsDHGO1c