Premier League : nouvelle désillusion pour Leicester, Sheffield tient bon contre Aston Villa

Nouveau coup dur pour Leicester. Trois jours après s'être inclinés contre Arsenal, à domicile, les Foxes ont été tenu en échec par Burnley. De son côté, la lanterne rouge, Sheffield United, a obtenu sa quatrième victoire de la saison contre Aston Villa. Les deux rencontres ont eu lieu dans le cadre de la 29ème journée de Premier League.

La rencontre s'est jouée en première période. En effet, alors que Matěj Vydra a ouvert le score dès la 4ème minute de jeu pour Burnley, Kelechi Iheanacho lui a répondu une demi-heure plus tard. Titulaires au coup d'envoi, les deux Diables Rouges, Youri Tielemans et Timothy Castagne n'ont pas parmis à leur équipe de l'emporter. Score final : 1-1. Avec cette nouvelle contre-performance, les hommes de Brendan Rodgers sont troisièmes mais s'éloignent du duo de tête, composé des deux clubs mancuniens.

The points are shared at Turf Moor.



