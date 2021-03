Coupe de Belgique: la sélection malinoise pour le déplacement à Genk

Battu par Ostende samedi dernier, le Kavé (9e de Pro League à six points de la 4e place) voit doucement les playoffs 1 s'éloigner. Mais la saison des Malinois est loin d'être terminée. En plus des playoffs 2 qui sont tout à fait jouables, les hommes de Wouter Vrancken peuvent rêver d'un beau parcours en Coupe de Belgique.

Il faudra d'abord se débarrasser du Racing Genk, jeudi soir, sur la pelouse de la Luminus Arena. Une rencontre que ne disputera pas Joachim Van Damme, blessé pour un moment, mais les autres cadres malinois font bien partie de la sélection.

SELECTIE I Deze mannen gaan morgen de volgende uitdaging in ons bekeravontuur aan 🏆



De kwartfinale in de @Croky_Cup tegen @KRCGenkofficial wordt op gang gefloten om 18u00 en is te volgen op VTM2.