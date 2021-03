Premier League : service minimum pour Alderweireld et Tottenham lors du derby

West Bromwich Albion - Everton

En déplacement délicat chez l'avant-dernier, Everton s'en est remis à Richarlison pour empocher les trois points. Le but du Brésilien (65e) permet aux Toffees de garder le rythme en haut de classement, et de mettr ela pression sur Liverpool, Chelsea et West Ham.

Fulham - Tottenham

Les Spurs de Toby Alderweireld (titulaire) effectuaient le court déplacement à Craven Cottage pour y défier le voisin, Fulham. Et les visiteurs s'en sont remis à un auto-goal du malheureux Adarabioyo (19e) pour remporter le derby. Malgré la montée au jeu de l'ancien Anderlechtois Aleksandar Mitrovic en fin de match, les Spurs sont parvenus à enregistrer une victoire précieuse qui leur permet de rester au contact du top-7. Fulham reste dans la zone rouge (18e).

