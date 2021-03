Vincent Kompany se souvient du match aller à Malines: "Pour une fois, nous avions pris un point immérité"

Le match aller entre Malines et Anderlecht, c'était il y a bien longtemps. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et des deux côtés.

Ce dimanche, le Sporting d'Anderlecht recevra le KV Malines. Deux équipes en pleine course vers les playoffs et qui ont eu une saison très compliquée. Le match aller avait accouché d'un nul (2-2) et Vincent Kompany s'en souvient très bien.

"C'est quelque chose qui n'est pas arrivé beaucoup de fois cette saison, mais ce point que nous avions pris lors de la première journée, il n'était pas mérité", a déclaré Kompany en conférence de presse. Cependant cette rencontre aller, c'était il y a bien longtemps.

"Les résultats de Malines, après cette rencontre, m'ont surpris. Ils jouaient bien, avec une grosse pression. Leur entraîneur a passé des moments difficiles mais il a eu le mérite de continuer avec ses principes et ses idées. Chapeau à lui. Je pense maintenant que Malines est maintenant à sa place: en course pour les playoffs."

Le match de dimanche est très important pour la fin de saison d'Anderlecht mais le groupe de Kompany n'est pas nerveux. "Je pense que nous avons de la chance d'avoir un peu de naïveté dans le groupe. Le noyau est large mais surtout très jeune. Les joueurs ont surtout envie de montrer qu'ils savent jouer au football, même sous pression. J'ai aussi confiance dans ce domaine".