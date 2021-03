🎥 Joker de luxe, Dodi Lukebakio offre une victoire capitale au Hertha Berlin

Dodi Lukebakio avait débuté la rencontre sur le banc, il est sorti de sa coquille pour offrir trois points trÚs précieux à son équipe.

À la lutte pour son maintien dans le bas de classement en Bundesliga, le Hertha Berlin ne pouvait pas se louper contre Augsbourg. Les Berlinois ont accompli leur mission, en partie grâce à la montée au jeu décisive de Dodi Lukebakio (2-1).

C'est Krzysztof Piatek qui avait répondu au but d'ouverture de Laszlo Benes, mais c'est l'attaquant belge qui a offert la victoire au sien dans les tout derniers instants, sur un penalty parfaitement transformé. Un but, le quatrième en championnat pour Dodi Lukebakio, qui vaut de l'or: le Hertha Berlin prend trois points d'avance sur Mayence et Bielefeld, 16e et 17e de Bundesliga.