🎥 Premier League : Arsenal a encore perdu des points

Ce samedi après-midi, les Gunners affrontaient Burnley à Turf Moor pour le compte de la 27ème journée de championnat.

Arsenal avait pourtant bien débuté la rencontre en ouvrant rapidement le score. Décalé sur la gauche de la surface par Willian, Aubameyang se débarrassera de son défenseur avant d'ajuster Nick Pope (6e), 0-1

Mais les Gunners seront une nouvelle fois punis a cause d'une erreur individuelle et celle du jour est signée Granit Xhaka. Sur une relance pleine axe de Bernd Leno, le milieu de terrain traînera et sa passe mal dosée à destination de David Luiz sera contrée par Wood directement dans les buts (39e), 1-1. Le score ne bougera plus.

Arsenal reste 10ème, Burnley est 15ème.