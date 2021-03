La Juventus ne peut pas se le permettre

Lors du match aller, la Juventus s'est inclinée à Porto et vu son classement en Serie A, la Vieille Dame ne peut pas se permettre une nouvelle désillusion européenne.

En tirant le FC Porto, la Juventus pensait avoir hérité d'un adversaire largement à sa portée. Mais après le match aller, et la défaite sur le score de 2-1 sur la pelouse des Portugais, les Turinois sont le dos au mur et pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, on le sait, la Juventus rêve de la Ligue des Champions. Après 9 finales dont seulement 2 remportées, la Vieille Dame est la seule équipe européenne à avoir perdu autant de finales de C1. L'arrivée de Cristiano Ronaldo a été actée en ce sens: Remporter la Ligue des Champions est le but du club et il ne se cachera jamais.

Ensuite, avec 7 points de retard sur l'Inter en Serie A, le titre de champion d'Italie semble s'éloigner de plus en plus pour le nonuple tenant du titre. Même si la saison est encore longue, une élimination en Ligue des Champions début mars ferait tâche et donnerait un coup au moral de Pirlo et de ses joueurs.

Enfin, quand on s'appelle la Juventus, on ne peut pas se permettre d'être éliminé par le FC Porto, peu importe la situation au classement, le mois de l'année ou la façon dont ça arrive. Alors ce mardi, au Juventus Stadium, les Bianconeri devront mettre les bouchées doubles et faire en sorte de continuer leur campagne européenne.