La Ligue des Champions, le chemin le plus direct vers.... la Ligue des Champions?

Le Borussia Dortmund est à ramasse en Bundesliga, et les coéquipiers de Thomas Meunier voient arriver la Ligue des Champions comme une bouffée d'oxygène.

Après 10 minutes dans le Klassiker, Dortmund était sur un nuage. Mais en face, le Bayern Munich a tout de même la fâcheuse habitude de tout gâcher puisqu'au final ces derniers se sont imposés sur le score de 4-2. Cette défaite, en plus de donner un grand coup au moral, renvoie Dortmund à ses chères études et à une 6ème place au classement, à 4 points de la Ligue des champions et à 16 points du leader bavarois.

Du coup, la Ligue des champions fait un peu office de compétition de secours pour les futurs joueurs de Marco Rose, avec la Coupe d'Allemagne. En huitième de finale, c'est le FC Séville qui se dresse devant eux et la victoire 2-3 en Espagne donne un gros avantage aux Allemands.

Cependant, passer en quart de finale, c'est compliqué pour le Borussia. Ils n'ont plus atteint ce niveau depuis la saison 2016/2017. Ils étaient alors entraînés par Thomas Tuchel. Depuis ils ont été éliminés par Tottenham et le PSG, deux équipes qui sont allés ensuite en finale de la compétition.

Surtout, on se demande si le plus important pour les Borussens ne serait pas de remporter cette compétition... pour s'assurer de leur présence la saison prochaine, vu leur classement en Allemagne, même si on sait que la compétition est encore longue. Ce sera surtout l'occasion de retrouver de l'allant offensif, et de se remettre dans le bon sens après la claque de ce week-end.