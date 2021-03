Officiel: après six mois de galères, Giannelli Imbula retrouve un club!

L'ancien Marseillais était libre depuis le 1er septembre, il file au Portugal.

Giannelli Imùbula aura dû se montrer patient, il a enfin obtenu gain de cause. Sans club depuis la fin de son contrat à Sotchi en début de décembre, le milieu de terrain congolais retrouve la Liga NOS portugaise. Il s'est engagé avec Portimonense où il a signé un contrat valable jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Passé par Guingamp et Marseille, Giannelli Imbula avait déjà joué en D1 portugaise, avec Porto. Il était avait ensuite transité par Stoke City, le Rayo Vallecano et Sotchi où il n'aura joué que 30 minutes en six mois.