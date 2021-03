Peter Maes tourné vers le prochain match "très important" des Canaris

Le point glané à Charleroi va faire beaucoup de bien aux Canaris d'autant plus dans l'optique du match décisif qui attend les hommes de Peter Maes dans deux semaines.

Satisfait de la prestation et du résultat, Peter Maes a pourtant rapidement tourné le bouton après le partage arraché par ses troupes à Charleroi. Et pour cause: STVV affrontera un concurrent direct, dans deux semaines, lors de la prochaine journée de championnat.

C'est à Waasland-Beveren que se déplaceront les Trudonnaires le 20 mars. "Nous avons deux semaines pour préparer ce match très important et le point que nous avons pris à Charleroi va nous donner confiance. Si on avait perdu, ce ne serait sûrement pas la même histoire", note le coach des Canaris.

Avec seulement trois petites unités d'avance sur la 17e place du Cercle de Bruges, STVV n'est pas encore sauvé et devra grappiller des unités au Freethiel pour se rassurer.