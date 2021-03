Prolongation de De Bruyne: cette fois c'est la bonne?

Les Citizens veulent garder le maître à jouer des Diables Rouges et sont prêts à y mettre le prix.

Le club anglais entend s’inscrire sur le long terme avec le milieu de terrain des Diables Rouges Kevin De Bruyne, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2023, et lui offrir une augmentation de salaire. Après une première proposition refusée en janvier, les Citizens sont revenus à la charge avec une nouvelle offre plus séduisante, dixit les informations du journal anglais The Times. Nos confrères précisent que les deux camps se montrent confiants afin de trouver un accord d’ici la fin de la saison 2020-2021, la direction de l’actuel leader de la Premier League ne prévoyant pas son départ à l’intersaison.

Auteur mercredi d’un doublé lors de la victoire contre Southampton, le footballeur âgé de 29 ans fait partie des cadres de l’effectif entraîné par Josep Guardiola, qui marche sur l’eau de l’autre côté de la Manche et se trouve en bonne position pour une qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. Acheté par le club basé à l’Etihad Stadium durant le mercato d’été 2015 pour la somme de 76 millions d’euros, l’ancien joueur de Chelsea et de Wolfsburg a disputé 29 matches toutes compétitions confondues depuis le lancement de cet exercice, pour 5 buts et 16 passes décisives.