Europa League : L'AC Milan et Alexis Saelemaekers arrachent le partage à Man U, l'Ajax et Villarreal font le job

Milan a obtenu un nul précieux sur la pelouse de Manchester United dans les toutes dernières minutes.

Manchester United-AC Milan 1-0

Onze ans après leur dernier affrontement, les deux géants endormis du football mondial se retrouvaient en huitième de finale de l'Europa League à Old Trafford. Alexis Saelemaekers était aligné d'entrée de jeu par Pioli.

Après un but refusé à Rafael Leão pour hors-jeu (5e), Franck Kessié pensait ouvrir le score pour les Rossoneri d’un superbe enchaînement contrôle de la poitrine-frappe du droit, mais le VAR intervenait et signalait une main de l’Ivoirien (11e). Alexis Saelemakers se montrera dangereux peu après la demi-heure de jeu en éliminant Nemanja Matic et en forçant Dean Henderson à repousser son tir des deux poings (31e). Man U réagira peu avant la pause via Harry Maguire qui trouvera le poteau à bout portant seul au deuxième poteau (39e).

Monté au jeu à la mi-temps, Amad Diallo ouvrira le score de la tête sur un magnifique ballon en profondeur de Bruno Fernandes (50e), 1-0. Les Rossoneri pousseront tandis que Daniel James ratera une occasion en or de faire le break (70e). Mais l'AC Milan arrachera le partage en toute fin de rencontre sur un corner via la tête de rageuse de Simon Kjaer (90e +2), 1-1.

Ajax-Young Boys de Berne 3-0

Promenade de santé pour les Ajacides ce jeudi soir à la Johan Cruijff Arena. Les locaux ont attendu la deuxième période pour ouvrir le score via Klaassen (62e), 1-0. Tadic doublera la mise (82e) avant de voir Brobbey enfoncer le clou dans les arrêts de jeu (93e).

Dynamo Kiev-Villarreal 0-2

Le bourreau du Club de Bruges en seizième de finale a chuté à l'Olimpiski face au Sous-marin jaune. Les défenseurs Pau Torres (30e) et Raul Albiol ont permis au club espagnol de prendre une sérieuse option pour la qualification.

Slavia Prague-Rangers 1-1

Les Rangers ont obtenu un nul précieux en déplacement sur la pelouse du Slavia Prague. L'ancien Mauve Stanciu a permis au Tchèques de prendre les commandes de la rencontre (7e) mais Helander (36e) a égalisé du côté écossais.