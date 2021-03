Tottenham ne doit pas bâcler l'Europa League, et Mourinho le sait

Les Spurs ont eu un énorme trou d'air il y a quelques semaines, du coup ils ont perdu pied en championnat. Mais l'Europa League pourrait être salvatrice pour José Mourinho.

José Mourinho est venu à Tottenham pour faire ce que son prédécesseur, Mauricio Pochettino, n'a pas réussi: remporter des titres. Celui de champion d'Angleterre, ce ne sera pas pour cette année. En avril, les Spurs se mesureront à Manchester City lors de la finale de la Coupe de la Ligue. D'ici-là, les Londoniens auront l'Europa League comme objectif.

Depuis leur trou d'air du début d'année, Tottenham s’est depuis refait la cerise. Fortement contesté Outre-Manche à cette période, notamment sur la gestion des bannis, José Mourinho a su relancer sa formation. Son salut est certainement passé par l’Europa League qui a permis aux peu utilisés Gareth Bale et Dele Alli de marquer des points aux yeux de leur coach. Depuis, le Special One n’hésite pas à faire tourner son équipe pour garder de la fraîcheur. Bien lui en a pris, puisque Tottenham vient de remporter ses 4 derniers matchs avec la manière face à Wolfsberger (4-0), Burnley (4-0), Fulham (0-1) et ce week-end contre Crystal Palace (4-1).

Les Spurs ont longtemps été dépendants du duo Kane-Son mais peuvent désormais s’appuyer sur Gareth Bale, auteur de 8 buts lors des 6 dernières rencontres, tandis que Dele Alli a été décisif lors des derniers matchs auxquels il a participé. Comme il le fait depuis quelques temps, Mourinho devrait effectuer quelques mouvements dans son équipe avec le retour dans le onze de base de Alli ou Ndombélé, surtout que se profile le derby du Nord de Londres face à Arsenal.

En face, l'adversaire de Tottenham sera le Dinamo Zagreb, qui avait remporté son groupe d’Europa League en restant invaincu avec 4 victoires et 2 nuls. Dans cette poule, on retrouvait le Feyenoord, le CSKA Moscou et Wolfsbeger, adversaire des Spurs au tour précédent. Le club croate a ensuite dominé Krasnodar en seizième de finale. Premier de son championnat national, le Dinamo Zagreb compte deux points d’avance sur Osijek et un match en retard. En pleine forme, la formation croate reste sur 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues.